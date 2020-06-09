المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل قانونا أضفى الشرعية على مستوطنات

رويترز

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء قانونا كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون الذي صدر في 2017 والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها. وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض.

وتقول جماعات حقوقية إن الإجراء أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعا استيطانيا بني من دون موافقة الحكومة.