اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهم بقتل جدة صديقه بحدائق القبة: كنت أذهب لقضاء احتياجاتها وقتلتها لسرقتها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:18 م
المتهم بقتل جدة صديقه بحدائق القبة: كنت أذهب لقضاء احتياجاتها وقتلتها لسرقتها جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى المتهم بقتل جدة صديقه فى منطقة الساحل، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامى العام الأول للنيابات، حيث أكد أنه نظرا لصداقته مع حفيد المجنى عليها وذهابهما المتكرر لديها وقضاء احتياجاتها، اقترح عليه حفيدها أن يعطيه نسخة من مفتاح الشقة للذهاب بين الحين والآخر أثناء عدم تواجده للاطمئنان على جدته.

وأضاف المتهم أنه نظرا لمروره بأزمة مالية شديدة، قرر سرقة المجنى عليها معتقدا أن لديها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، موضحا أنه ذهب بالفعل لتنفيذ جريمته، وقام بالدخول إلى الشقة ليلا، لافتا إلى أنه بيت النية لسرقتها وقتلها، مشيرا إلى أنه بمجرد دخوله حتى بدأ يعبث بمحتويات الشقة فلم يجد شيئا، وعندما شعرت به المجنى عليها أجهز عليها فى الحال، مؤكدا أنه خنقها وانهال عليها ضربا حتى أسقطها قتيلة، كما استكمل بحثه عن أى مبالغ مالية ولم يجد ما يسرقه، فقام بأخذ شاشة تليفزيون وبعض محتويات الشقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الساحل بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام إبنها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظراً لوجود علاقة صداقه بينه وبين حفيد المجنى عليها واحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها واستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون، فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


اعترافات المتهم

مقتل مستة

سرقة الشقة

جدة صديقه

حدائق القبة

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة