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المترو: 20 نقطة إسعاف بالمحطات قادرة على التعامل مع حالات اشتباه كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:00 م
المترو: 20 نقطة إسعاف بالمحطات قادرة على التعامل مع حالات اشتباه كورونا مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكد المهندس على فضالي رئيس شركة المترو أنه يوجد 20 نقطة إسعاف بمحطات الخطوط الثلاثة قادرة على التعامل مع أى حالات اشتباه بكورونا بين الركاب أو العاملين.
 
وأضاف رئيس شركة المترو لليوم السابع أن أى حالات يشتبه بإصابتها يتم حجزها فى نقطة الإسعاف ونقلها بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى، داعيا أى راكب يشعر بالأعراض للتوجه إلى أقرب محطة أو نقطة اسعاف لسرعة التعامل معه.

وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

 وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


 

كورونا

المترو

مترو الانفاق

القطارات

اخبار مص

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