المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: دعوات استئناف المحادثات فى ليبيا خطوة نحو الحل

هند المغربي

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن تشجيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو جوتيريش للدعوات الأخيرة من جانب القادة الليبيين لاستئناف المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام لافتا إلى ذلك يمهد الطريق لحل سياسي شامل.

وأضاف دوجاريك أنه وفقا لبعثة الأمم المتحدة في لبيبا إنه من أجل استئناف المحادثات بشكل جدي، يجب إسكات الأسلحة، مرحبا بدعوات الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح والمعاناة لأكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية فقط، وأن حوالي 18 ألف و500 شخص نزحوا حديثًا في نهاية الأسبوع الماضي من ترهونة وسرت بعد استيلاء ترهونة من قبل القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وتحسبًا لمزيد من التقدم في سرت.