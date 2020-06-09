المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: ترامب سيواصل الضغط وعلى طهران التجاوب

كتب أحمد عرفة

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن خلافات الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الدول حول إيران تكتيكي وليس جوهري، متابعا: روسيا والصين تريدان بيع السلاح لإيران ولا يناسبهما قرار الحظر.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، خلال مؤتمر صحفى، أن عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط، موضحا أن إيران ترعى الإرهاب وحاولت استهداف السعودية.

ولفت المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إلى أن منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قويا جدا على إيران، موضحا أن النظام الإيراني يرزح تحت ضغط كبير والباب مفتوح للدبلوماسية.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إلى أن دونالد ترامب سيواصل الضغط وعلى إيران التجاوب، موضحا أن إيران ترى في انتهاء مفعول قرار حظر الأسلحة في أكتوبر المقبل فرصة للتسلح.

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: نريد اتفاقا مع إيران يتضمن البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ وإطلاق الرهائن، مؤكدا أن الاتفاق النووي مع إيران منفصل عن القرار 2231.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: نريد إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي أوقفها الاتفاق النووي، لافتا إلى أن انتهاك إيران للاتفاق النووي سيؤدي لعقوبات إضافية.