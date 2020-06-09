اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:47 ص
خالد صلاح
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الليرة السورية تسجل انخفاضا قياسيا و المستثمرون يتسارعون للحصول على الدولار

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:35 ص
الليرة السورية تسجل انخفاضا قياسيا و المستثمرون يتسارعون للحصول على الدولار الليرة السورية
عمان (رويترز)

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قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسى جديد فى وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار فى وقت لاحق هذا الشهر، وفى سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذى يمثل ملاذا آمنا، كانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما فى السابق عند 2000 مقابل الدولار.

 

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة فى وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدى إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التى تشهدها البلاد والتى تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.

 

 

 


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