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القوى العاملة: 17 ألف عامل غير منتظم بالإسماعيلية يصرفون 8 ملايين جنيه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:18 م
القوى العاملة: 17 ألف عامل غير منتظم بالإسماعيلية يصرفون 8 ملايين جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تابعت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفاً و 491 عاملا بإجمالى مبلغ 8  ملايين و 745 ألف و500 جنيه من خلال 42 مكتبا للبريد و 28 فرعا للبنك الزراعى.

تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، أشار فيه  إلي أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية  في هذا الخصوص.

وأضاف أن المديرية قامت بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات من الكيانات الإقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد ، قامت بصرف 77 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم، من المسجلة بوحدة العمال بالمديرية.

تلقي وزير القوى العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من  أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن ما تم  إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بتعيين 4 عمال بالقطاع الخاص والاستثمارى، وبلغ المسجلين من خلال شهادات القيد (كعب العمل) 28 راغبا في العمل منها 12 إناثا والباقى ذكورا.

 


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