الغرفة التجارية بالإسكندرية: الحكومة ساعدت فى تخفيف عبء أزمة كورونا على قطاع الأعمال

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن المعوقات والمشاكل التى تم عرضها خلال الاجتماع، ومجموعة الاقتراحات التى تم اقتراحها من قبل رؤساء الشعب، سيتم عرضها على متخذى القرار لمساعدة التجار، ووضع تصور لكيفية التعامل خلال المرحلة المقبلة وسيتم إعداد تقييم واضح عن الأوضاع منذ بدء أزمة فيروس كورونا حتى اليوم، والتداعيات التى تمت على القطاعات المختلفة، وتأثير تلك التداعيات على السياسات الاقتصادية والنقدية والأوضاع الاجتماعية، وتأثيرها على المناخ الاقتصادى، إضافة إلى الاقتراحات للعمل فى الفترة المقبلة.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية فى كلمته عبر لقاءه مع الشعب التجارية عبر تطبيق زووم، إن الأوضاع الحالية صعبة على جميع القطاعات، وهناك حالة معاناة شديدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقة هى عدم تحديد وقت معين لانتهاء تلك الأزمة، فالموضوع مجهول للعالم بأكمله، متمنيًا أن ينتهى فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الحكومة حاولت منذ بداية الأزمة مساندة قطاع الأعمال فى مصر، ولكن كلما زادت مدة أزمة كورونا، كلما زادت الآثار السلبية خصوصًا المتعلقة بالوضع الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عودة تدريجية لمسيرة الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن تنشيط الطلب سيأخذ المزيد من الوقت لعودته للوضع الطبيعى ما قبل أزمة كورونا، فالطلب حاليًا على قدر الاحتياجات اليومية فقط، فعلى سبيل المثال خلال بداية شهر شعبان كان الطلب على المنتجات الغذائية قوى، ولكن فى نهاية الشهر انخفض الطلب بشكل واضح، ما أثر بالسلب على قطاع المنتجات الغذائية، وأوضح أنه يؤمن بضرورة الحفاظ على القطاع الخاص المصرى خلال الفترة المقبلة، فهو يساهم بـ72% من إجمال الناتج القومى المصرى.

كما أعلن الوكيل، عن أن الغرفة تعمل الآن على تحويلها إلى غرفة ذكية، بحيث يستطيع التجار الحصول على الشهادات الخاصة وجميع الخدمات "أون لاين"، وجارى البدء فى التنفيذ، وخلال شهرين سيتم الإعلان عن الانطلاق.

جاء الاجتماع بحضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة للغرفة، على رأسهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وأحمد حسن، والمهندس هانى شمسية، وأحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشى، ومحمد حفنى، إضافة إلى حضور السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانونى للغرفة.

كما حضر عدد من رؤساء الشعب التجارية على رأسهم المهندس ناصر خليل رئيس شعبة الملابس، ومحمود مخمير رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت، ومدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجيستيات، ومحمد الحلو رئيس شعبة المطاعم، ومصطفى الشيخ رئيس شعبة المطاحن، ومحمد ياسو رئيس شعبة الورق والمكتبات، وأحمد نصار رئيس شعبة المصدرين، وأشرف مصطفى سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، والمهندس وليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى، وريهام عادل رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة.