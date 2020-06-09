اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شخص قتله تاجر مخدرات بسبب خلافات بينهما بدار السلام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:30 ص
العثور على جثة شخص قتله تاجر مخدرات بسبب خلافات بينهما بدار السلام جثة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، على جثة شخص مقتولا بمنطقة دار السلام ، وتم نقل الجثة للمستشفى. وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام ، مفادة تلقية بلاغا من الاهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع عزبة خير الله ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة المقتول ، وبإجراء التحريات دلت ان تاجر مخدرات قام بطعنه بسكين وقتله بسبب خلافات بينهم، وفرا هاربا ، ويستمع  رجال المباحث لاقوال شهود العيان لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء الحادث، وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
اخبار الحوادث، جثة شخص، 15 مايو، امن القاهرة، اخبار وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 

اخبار الحوادث

جثة شخص

دار السلام

امن القاهرة

اخبار عاجلة

مشاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة