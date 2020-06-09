العاملون بقطاع الدعارة فى بلجيكا يقترحون بروتوكولا خاصا لحمايتهم

قامت المجموعة البلجيكية للعاملين فى مجال الدعارة UTSOPI بنشر بروتوكول مقترح على موقعها على الإنترنت، فسوف يتعين على العاملين فى مجال الدعارة وعملائهم الامتثال لبعض تدابير النظافة الصارمة لممارسة مهنتهم، وسيكون ارتداء قناع الفم إلزاميا.

وتسبب فيروس كورونا فى وقف لجميع القطاعات تقريبًا فى بلجيكا منذ مارس الماضى، وتدريجيًا سمحت الحكومة بإعادة فتح المحلات والمطاعم وغيرها ومن بين القطاعات التى ستستأنف عملها فى زمن كورونا قطاع الدعارة لكن هذا الأخير يجب أن يتم تحت شروط خاصة ومحددة.

وأعلنت مجموعة المشتغلين بالدعارة UTSOPI أنها اقترحت بروتوكولا تم التصديق عليه من قبل الخبراء، ولكن لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل دينيس دوكارم، وزير المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البروتوكول المقترح فتعد النظافة مهمة للغاية للعاملين فى مجال الدعارة فى ضوء الاتصال الجسدى الحتمى، وفيما يتعلق بالفرش، الذى يُطلب تغييره بشكل منتظم وغسل الملايات عند 60 درجة باستخدام إسفنجة وجل مطهر.

ويحظر الاتصال من الفم إلى الفم، وبالتالى يجب على العاملين فى قطاع الدعارة والعميل ارتداء قناع أو قطعة قماش تستخدم لمرة واحدة فقط ويتم التخلص منها بعد ذلك.

وهناك استثناء آخر لممارسة الجنس الفموى، فى هذه الحالة يوصى باستخدام الواقى الذكرى أو سد الأسنان.