العالم هذا الصباح.. مظاهرات المكسيك تتحول لحرب شوارع احتجاجا على وفاة شاب رهن الاحتجاز..نواب ديمقراطيون فى الكونجرس ينزلون على ركبة واحدة تكريما لضحايا عنف الشرطة..الآلاف يتوافدون لحضور مراسم تأبين جورج فلوريد

كتب وكالات

خرج محتجون على وحشية الشرطة فى المكسيك، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

من ناحية أخرى، نزل نواب ديمقراطيون بينهم رئيسة المجلس نانسى بيلوسى، فى الكونجرس، على ركبة واحدة فى تكريم صامت لذكرى جورج فلويد الذى مات فى 25 مايو لدى توقيفه من قبل شرطة مينيابوليس .

فيما حضر الآلاف من الأمريكيين مراسم تأبين جنازة جورج فلويد، الذى قتل إثر اعتقاله من قبل الشرطة فى مينيابوليس الأمريكية، وركع كثيرون على الحشائش فى نيويورك فى رمز للاحتجاج على سلوك الشرطة، ورددوا هتاف " لا عدالة لا سلام"، وستتواصل مراسم الجنازة فلويد ستة أيام وتقام فى ثلاث ولايات أمريكية.

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مظاهرات المكسيك تتحول لحرب شوارع احتجاجا على وفاة شاب رهن الاحتجاز

خرج محتجون على وحشية الشرطة فى المكسيك، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن وفاة رجل رهن الاحتجاز قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

وشهدت مدن فى أنحاء العالم احتجاجات منذ وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود لقى حتفه بعدما ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه فى مدينة منيابوليس الأمريكية.

وأظهرت لقطات أبرزتها وكالة رويترز محتجين فى الشوارع يحطمون واجهات المتاجر ويكسرون الإعلانات المضاءة في الشوارع، ويحطمون النوافذ وكذلك يضرمون النار في الشوارع.



أعمال العنف فى المكسيك



أعمال عنف فى المكسيك



أعمال عنف وشغب فى المكسيك



العنف بالمكسيك



تكسير الاعلانات فى الشوارع



تكسير زجاج المحال التجارية



تكسير واجهات المتاجر



جانب من العنف فى المكسيك



عمليات تخريب فى المكسيك



كر وفر بين المتظاهرين والشرطة



متظاهرات يحملن شواكيش خلال تكسير واجهات المحال



متظاهرون فى المكسيك



متظاهرون مكسيكسيون يقومون بأعمال عنف

نواب ديمقراطيون فى الكونجرس ينزلون على ركبة واحدة تكريما لضحايا عنف الشرطة



نزل نواب ديمقراطيون بينهم رئيسة المجلس نانسى بيلوسى، فى الكونجرس، على ركبة واحدة فى تكريم صامت لذكرى جورج فلويد الذى مات فى 25 مايو لدى توقيفه من قبل شرطة مينيابوليس، بحسب "فرانس برس 24" .

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز"، نزل النواب لمدة ثمانى دقائق و46 ثانية فى إشارة إلى المدة التى وضع فيها ضابط شرطة أبيض ركبته على عنق فلويد البالغ 46 عاما، وكشفوا عن مشروع قانون يسعى إلى "إنهاء وحشية الشرطة ومساءلة الشرطة وتحسين الشفافية فى عمل الشرطة".

ونزل نواب ديمقراطيون بقاعة التحرير فى الكونجرس على ركبة واحدة الإثنين فى تكريم صامت لذكرى جورج فلويد، الذى مات فى 25 مايو لدى توقيفه من قبل شرطة مينيابوليس.

وكشفوا بعدها النقاب عن حزمة إصلاحات شاملة لعمل الشرطة ردا على مصرع أمريكيين أفارقة على أيدى قوات إنفاذ القانون، ونزل النواب لمدة ثمانى دقائق و46 ثانية فى إشارة إلى المدة التى وضع فيها ضابط شرطة أبيض ركبته على عنق فلويد البالغ 46 عاما، والذى أطلق موته فى 25 مايو فى مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا احتجاجات ضد الظلم العنصرى فى جميع أرجاء الولايات المتحدة.

وانضمت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى وزعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى ما يقرب من عشرين نائبا فى قاعة التحرير، التى سميت بهذا الاسم تكريما للسود المشاركين فى تشييد مبنى الكابيتول الأمريكى فى القرن الثامن عشر.

وقال النواب الديمقراطيون إن مشروع قانونهم يهدف إلى إحداث "تغيير هيكلى هادف يضمن حق كل أمريكى فى الأمان والعدالة المتساوية"، وذكر بيان أن التشريع يسعى إلى "إنهاء وحشية الشرطة ومساءلة الشرطة وتحسين الشفافية فى عمل الشرطة".

ووضعت بيلوسي، كما النواب الآخرين، وشاحا مستوحى من الألوان المرتبطة بالتراث الأفريقى للأمريكيين السود، وتحدثت بعد ذلك عن "استشهاد جورج فلويد" والحزن على الرجال والنساء السود الذين قتلوا على أيدى الشرطة. وأكدت أن "حركة المعاناة القومية تتحول إلى حركة عمل وطني".

ومن شأن قانون العدالة والشرطة، الذى تم تقديمه فى مجلسى الكونجرس، أن يسهل محاكمة الضباط على الإساءات مع إعادة النظر فى كيفية تجنيدهم وتدريبهم، لكن فرصة تمريره فى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية للجمهوريين، غير مؤكدة إلى حد كبير.



الديمقراطيون بالكونجرس



تكريما لجورج فلويد الديمقراطيون ينزلون على ركبهم



ديمقراطيون ضد العنصرية فى الكونجرس



عدد من الديمقراطيون فى الكونجرس



عدد من الديمقراطيون ينزلون على ركبهم



نانسى بيلوسى رئيسة الكونجرس



نواب ديمقراطيون فى الكونجرس يقفون حداد تكريما لمقتل فلوريد



نواب ديمقراطيون فى الكونجرس ينزلون على ركبة واحدة



نواب ديمقراطيون فى الكونجرس ينزلون على ركبهم



نواب ديمقراطيون فى الكونجرس

الآلاف يتوافدون لحضور مراسم تأبين جورج فلوريد



حضر الآلاف من الأمريكيين مراسم تأبين جنازة جورج فلويد، الذى قتل إثر اعتقاله من قبل الشرطة فى مينيابوليس الأمريكية، وركع كثيرون على الحشائش فى نيويورك فى رمز للاحتجاج على سلوك الشرطة، ورددوا هتاف " لا عدالة لا سلام". وستتواصل مراسم الجنازة فلويد ستة أيام وتقام فى ثلاث ولايات أمريكية.

وشارك الآلاف مراسم تأبين جورج فلويد داخل كنيسة نافورة الحمد في هيوستن، وركع كثيرون على الحشائش فى رمز للاحتجاج على سلوك الشرطة، ورددوا هتاف " لا عدالة لا سلام".

كما نعى مئات الأشخاص فى مدينة منيابوليس جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصول أفريقية، الذى فجر مقتله موجة احتجاجات على مستوى البلاد، وصلت إلى أعتاب البيت الأبيض، وأثارت مجددا معاناة الأمريكيين من أصول أفريقية مع ممارسات عنصرية صادرة من عناصر تنتمى إلى جهاز الشرطة.



الآلاف يتوافدون لحضور مراسم تأبين جورج فلوريد



المعزون يتوافدون لتأبين جورج فلويد



المعزين يرتدون الكمامات



بكاء سيدات أمام الجثمان



توافد العشرات إلى داخل الكنيسة لرؤية الجثمان



توافد المعزين على جثمان جورج فلوريد



جثتمان جورج فلوريد



جثمان جورج فلويد داخل الكنيسة



سيدة تبكى أمام جثمان جورج فلويد



سيدة تبكى بشدة أمام جثمان جورج فلويد



طفل برفقة والده يشارك فى تأبين جثمان جورج فلويد



فتاة تبكى أمام جثمان جورج فلوريد