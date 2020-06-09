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الطب الوقائى بالزينية يكثف أعمال ترصد ومتابعة حالات العزل المنزلى وتسليمهم الأدوية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:26 م
الطب الوقائى بالزينية يكثف أعمال ترصد ومتابعة حالات العزل المنزلى وتسليمهم الأدوية أعمال ترصد ومتابعة حالات العزل المنزلى وتسليمهم الأدوية بالزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه بالتنسيق مع الدكتورة شيماء عويس مدير الإدارة الصحية بالزينية، تم تكثيف أعمال الترصد والمتابعة من قبل فريق إدارة الطب الوقائي بالزينية لحالات العزل المنزلى والمخالطين والاطمئنان على صحتهم، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الزينية، فى بيان أنه تابع أعضاء الفريق الوقائي مدى إلتزام الحالات بالعزل المنزلى، واتباع الإجراءات الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة وقام الفريق بإعطاء الأدوية للمخالطين مع الشرح لهم جرعات استخدامه والتأكيد عليها، حيث يتكون فريق الترصد بالادارة الصحية بالزينية من كل من الدكتور محمود حسين مفتش قسم الصيدلة، والدكتورة ميرا نادى مديرة الطب الوقائي، ومحمد حسان مراقب أول الإدارة، ورأفت كمال مراقب صحى.

وفى نفس السياق تم التنسيق مع المخزن الاقليمى للأدوية برئاسة الدكتورة زهرة محمد جاد الرب مديرة المخزن، بتوفير الأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد لتوزيعها على مرضى العزل والمخالطين، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن للتنسيق مع مديرية الصحة والإدارات التابعة  بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة.

وكانت قد أكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتم بصورة يومية تقديم خدمات المتابعة اليومية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمعزولة منزليًا والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق كبير من مسئولي الصحة، وذلك لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً، والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم، حيث أن الفرق التى تتابع حالات العزل المنزلى تتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية ومسئول الرائدات ومشرفيها ومراقبين صحيين وأطباء رعاية ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يومياً، وكذلك متابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أعراض، كما نوهت وكيل الوزارة إلي أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل علي العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفي الفرز الذي توجه إليها المصاب، ولا يتم الإنتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.

 

 


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