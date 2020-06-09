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الصحة: 3.5 % نسبة الوفيات بفيروس كورونا والضحايا معظمهم مصابين بأمراض مزمنة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:59 ص
الصحة: 3.5 % نسبة الوفيات بفيروس كورونا والضحايا معظمهم مصابين بأمراض مزمنة وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في مصر تراجعت إلى 3.5 % مؤكدة أن الحالات التي تتوفي معظمها تعاني من أمراض مزمنة.
 
 
وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا حتى الآن .
 
وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1271 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

 


الصحة

الوفيات

كورونا

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