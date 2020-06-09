الصحة: معياران لتحديد كفاءة بلازما المتعافين من كورونا لحقنها فى المصابين

وليد عبد السلام

قال الدكتورايهاب سراج الدين مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة أن اللجنة العلمية المكلفة بوضع البروتوكولات العلاجية للمصابين بكورونا هي الوحيدة التي تحدد المستحقين للعلاج بالبلازما وتابع : حقن بلازما المتعافين في المصابين بالفيروس لا يصلح لكل المرضي وهناك فئة محددة يمكنها فقط العلاج بالبلازما.

وقال الدكتور إيهاب سراح الدين في تصريحات لليوم السابع أن البلازما من المتعافين لا تصبح صالحة بعد 28 يوما من الشفاء، بسبب أن كفاءة الأجسام المضادة تكون أقل وتابع : هناك معيارين لتحديد مدي صلاحية حقن البلازما الأول كفاءة البلازما نفسها والثاني نسبة وعدد الأجسام المضادة في البلازما.

وكان الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان أكد أن احتياجات أي دولة من الدم تمثل 3 % من إجمالي عدد السكان ومصر بها 100 مليون نسمة وهذا يعني احتياجنا نحتاج لـــ 3 مليون كيس دم سنوياً بينما ما يتم جمعة فعليا مليون و650 ألف كيس دم عن طريق حملات التبرع.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان في حوار مع "اليوم السابع" أن مصر تعاني نقصا في احتياجاتها من الدم من 40 إلى 50 % سنوياً وتابع: أي نقص في أي شيء يخلق سوق سوداء دائما وأضاف أن التبرع بصفة منتظمة يضمن توفير الدم للجميع وتغطية احتياجاتنا.