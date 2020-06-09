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الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:01 م
الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا الدكتور إيهاب سراج الدين محرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات والمعامل الخاصة غير مصرح لها بفصل بلازما المتعافين من فيروس كورونا لحقنها فى المصابين، مشيرا إلى أن البنوك الــ 5 التي أعلنت عنها الوزارة هي الآمن للمتبرعين المتعافين من كورونا، وتابع: لدينا إمكانات ضخمة لتأمين البلازما وتحديد كفاءتها قبل حقنها في المصابين بكورونا.

وقال الدكتور ايهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، في تصريح لليوم السابع، أن بلازما المتعافين من كورونا لا يمكن حقنها للمرضى الذين يتم وضعهم على جهاز تنفس صناعي وفقط، ومن يحصلون عليه هم الحالات الحرجة والتي لم يتم وضعها علي جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أن دعوة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للتبرع بالبلازما من المتعافين من كورونا، تسببت في مضاعفة حالات التبرع بين المتعافين، مشيرا إلى أن المتبرع المتعافي لا يحصل على أى مبالغ مالية وكذلك المريض الذي يتم حقنة بالبلازما يحصل على ذلك مجانا .

وكان الدكتورايهاب سراج الدين مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة  قال إن اللجنة العلمية المكلفة بوضع البروتوكولات العلاجية للمصابين بكورونا هي الوحيدة التي تحدد المستحقين للعلاج بالبلازما وتابع : حقن بلازما المتعافين في المصابين بالفيروس لا يصلح لكل المرضي وهناك فئة محددة يمكنها فقط العلاج بالبلازما.

وقال الدكتور إيهاب سراح الدين أن البلازما من المتعافين لا تصبح صالحة بعد 28 يوما من الشفاء، بسبب أن كفاءة الأجسام المضادة تكون أقل وتابع : هناك معيارين لتحديد مدي صلاحية حقن البلازما الأول كفاءة البلازما نفسها والثاني نسبة وعدد الأجسام المضادة في البلازما


الصحة

فيروس كورونا

البلازما

بلازما المتعافين

التبرع بالبلازما

اليوم السابع بلس

كورونا نيوز

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