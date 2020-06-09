اليوم السابع
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الصحة تدرس تخصيص مستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين بالقطاع.. مبييت تقارير

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:00 ص
الصحة تدرس تخصيص مستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين بالقطاع.. مبييت تقارير الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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بدأ وفد من وزارة الصحة فى دراسة إمكانية تحويل مستشفى الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى حجر صحى لمصابى فيروس كورونا المستجد، وتخصيص نسبة متفق عليها للعاملين بقطاع الكهرباء من المصابين بفيروس كورونا، فى ظل ارتفاع عدد الحالات بالاصابة داخل القطاع و خاصة بشركات توزيع الكهرباء.
 
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه لم يتم حتى الان إصدار قرار رسمي بتحويل مستشفى الكهرباء لحجر صحى لمصابى كورونا ، موكدا أن وفد من وزارة الصحة متواجد بالمستشفى لبحث مدى امكانية تحويلها لحجر صحى.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم الاعلان رسميا عن تحويل المستشفى لحجر صحى فور موافقة وزارة الصحة على ذلك ، لافتاً إلى أن ما يتردد بشأن تحديد نسبة خاصة بمصابى كورونا من العاملين بالكهرباء ليس له أساس من الصحة و لم يصدر قرار رسمي به حتى الان.
 
و قال حمزة،  إنه فى حالة موافقة وزارة الصحة على تحويل مستشفى الكهرباء إلى حجر صحى لمصابى كورونا سيتم الاتفاق على تحديد نسبة داخل المستشفى تكون مخصصة للعاملين بقطاع الكهرباء من مصابى فيروس كورونا.
 
و طالب عدد من العاملين بوزارة الكهرباء عبر الصفحات الرسمية لشركات الكهرباء سواء نقل أو انتاج او توزيع بضرورة الاستفادة من الامكانيات الجيدة لمستشفى الكهرباء و تحويلها إلى حجر صحى لاستقبال مصابى فيروس كورونا من العاملين بالقطاع.
 
و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بقطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة تخطى حاجز الـ1000 مصاب الذى ظهرت عليهم الاعراض ، كاشفاً أن حالات الوفاه على مستوى القطاع لم تتعدى الـ10 حالات وفاة حتى الان.
 
و أضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن العدد الأكبر من الاصابات متمركز بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، لافتاً إلى أن هناك بعض الادارات بالشركة لم تهتم بتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا سواء من كمامات أو مطهرات.
 
يذكر أن تقرير لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كشف عن إجمالى عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالشركة و التى بلغت 405 حالة إصابة تم عزلهم جميعا بمنازلهم ، علاوة على 5 حالات وفاة متاثرين بكورونا.
 
وأوضح التقرير ، أن إجمالى عدد الاصابات الفعلية التى تأكد إصابتها بفيرس كورونا 56 حالة و 345 حالة مشتبه فيهم من بينهم 264 حالة مشتبه فيها بالإصابة بكورونا داخل مبنى إدارة الشركة بمنطقة القلعة، و تم غلق الإدارة العامة لشبكات وإيرادات القلعة لمدة أسبوعين متواصلين.
 


الكهرباء

كورونا

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

غلق ادارة الكهرباء بالقلعة

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