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الصحة الكويتية تعدل حجر مصابى كورونا من جديد.. 14 يوماً بدلاً من 10 أيام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:51 م
الصحة الكويتية تعدل حجر مصابى كورونا من جديد.. 14 يوماً بدلاً من 10 أيام الكويت- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أصدر وكيل وزارة الصحة الكويتية، د. مصطفى رضا تعميما يقضي بتحديد مدة الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا على ان تكون 14 يوما بدلا من 10 ايام بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وبحسب التعميم فانه وضمن إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة فيروس كورونا (19-COVID) والحد من انتشاره، وحفاظا على الصحة العامة وتجنبا للعدوي بهذا الفيروس، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمات العالمية، فان التوصيات تشير الى ان تكون فترة الحجر الصحي (المنزلي أو المؤسسي) هي 14 يوما، مع أخذ مسحة خروج للأنف / البلعوم فقط اذا دعت الحاجة لها. ونص التعميم على ضرورة تنفيذ ما ورد بتلك التوصيات بشأن مدة الحجر (المؤسسي أو المنزلي) بأن تكون 14 يوما من تاريخ الدخول فيه.

وكان أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء عن تسجيل 4 وفيات و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 273 والإصابات إلى 33140، وذلك وفق المؤتمر اليومى لوزارة الصحة للإعلان عن مستجدات وباء كورونا فى الكويت. 

وأعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 920 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 22 ألفا و162 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ920 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 


الكويت

كورونا

وباء كورونا

حجر صحى

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