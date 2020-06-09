اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:59 م
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الصحة الفلسطينية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:30 م
الصحة الفلسطينية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
رام الله (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، فى محافظتى القدس وأريحا والأغوار، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 654 إصابة، وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان، أورته وكالة الأنباء الفلسيطينية (وفا) - إن عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و225 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية، موضحة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 327 حالة للحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 شخصا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أعلنت أمس الاثنين، أن عدد الإصابات النشطة، أى التى لا تزال مصابة بفيروس "كورونا"، يبلغ 87 ، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة فى البلاد .
 
وأضافت الكيلة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغت 651، بينها 319 فى محافظة القدس، و262 فى باقى المحافظات الشمالية، و70 فى المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن عدد حالات التعافى ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة فى بيت أولا بالخليل، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة فى فلسطين .
 
وأوضحت، أنه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحى المنزلي، فيما بلغ عدد المتواجدين حالياً فى الحجر المنزلى 2382 مواطناً ومواطنة.

فلسطين

الصحه الفلسطينيه

كورونا

فيروس كورونا

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