الصحة العمانية: تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالتي وفاة، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة عن أخر مستجدات فيروس كورونا فى السلطنة.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 81، وفقا لمصادر إعلامية.

كما تسجيل 604 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ؛ ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة في السلطنة 17486.

وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الرسمي، نقلا عن مرسوم سلطاني إن حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.