اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة العراقية تسجل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا فى النجف

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:25 ص
الصحة العراقية تسجل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا فى النجف فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلن مصدر طبى من دائرة صحة النجف العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، وأكد مدير وحدة الأمراض الانتقالية في قسم الصحة العامة ليث الموسوي - في تصريح، أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أنه وبالنظر للزيادة الكبيرة في أعداد المحجورين فإن الدائرة ستقوم بحجر بعض الحالات حجرا منزليا، مع المتابعة لضمان عدم مغادرتهم لأماكن الحجر المنزلي.

وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أكد أمسالاثنين، أن العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب كورونا وقادر على تجاوزها.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم اليوم رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سلمها السفير الياباني في بغداد، هاشيموتو ناوفومي".

وأشار الكاظمي الى أن "العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وهو قادر على تجاوز أزمته من خلال التعاون مع المنظمات الدولية"، مبينا أن "الحكومة العراقية تعمل جاهدة من أجل تعزيز الاقتصاد وتطوير قدرات العراق في مجال الطاقة".
وقدم الكاظمي الشكر نظيره الياباني وثمّن مواقف اليابان ودعمها المتواصل للعراق، وأكد "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مستوى التعاون بينهما".

وأشاد ناوفومي بجهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في استكمال الكابينة الحكومية، وسعيه لتحقيق عراق مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب العراقي، مشيرًا الى "دور العراق الإقليمي في المنطقة والعالم".

وأكد أن "حكومته ستتعاون مع الحكومة العراقية في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات".
وتناول السفير الياباني "المشاريع المنفّذة في العراق من خلال القرض الياباني، وأيضا من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا)"، مؤكدا حرص حكومته "على تعزيز التعاون مع العراق".


العراق

الصحه العراقيه

النجف

كورونا

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