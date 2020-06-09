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الصحة العالمية: متأكدون من تسجيل حالات عدوى كورونا بلا أعراض ولا نعرف حجمها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:57 م
الصحة العالمية: متأكدون من تسجيل حالات عدوى كورونا بلا أعراض ولا نعرف حجمها منظمه الصحه العالميه
كتب محمد عبد العظيم

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قالت منظمة الصحة العالمية، متأكدون من تسجيل حالات عدوى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بلا أعراض لكننا لا نعرف حجمها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

أكد استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولى، اليوم الثلاثاء، أن القفزات فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا على النحو الذى نراه مؤخرا فى عدد من بلدان إقليم شرق المتوسط، قد تعكس تعجلا فى تخفيف الإجراءات الاحترازية.. مشيرا إلى ضرورة التأنى فى تخفيف القيود وأن تتم بعد تقييم دقيق للمخاطر التى قد تترتب على تخفيف تلك القيود.

وقال استشارى الأوبئة ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية) ـ أن المنحنى الوبائى لحالات (كوفيد-19) يرتفع فى معظم بلدان إقليم شرق المتوسط، وهناك وتيرة متسارعة ملحوظة لزيادة حالات الإصابة فى أغلب بلدان الإقليم.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة تعود فى الحالات المؤكدة إلى تحسن نظم الترصد وتضاعف جهود اكتشاف الحالات فى المجتمع، فضلا عن التوسع فى إجراء الاختبارات والفحوص المختبرية، مما يوسع دائرة اكتشاف المصابين.

وأوضح أن القفزات فى أعداد حالات الإصابة فى عدد من بلدان الإقليم قد تعكس تعجلا فى تخفيف الإجراءات الاحترازية وتراخيا فى تنفيذها، مضيفا "لذلك ننوه إلى أهمية التأنى فى تخفيف القيود وأن تتم بعد تقييم دقيق للمخاطر التى قد تترتب على تخفيف تلك القيود، مع توافر الظروف والاشتراطات التى ترجح إمكانية تخفيف القيود".

وعن مرحلة الذروة لوباء كورونا، قال: "لن نعرفها إلا عند الوصول إليها واستمرارها لبعض الوقت حتى يأخذ المنحنى الوبائى وضعا أفقيا ثم يبدأ فى الهبوط والانحسار".


كورونا

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

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