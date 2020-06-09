"الصحة العالمية" تدعم الكونغو بلقاحات وإمدادات لتحجيم تفشى الإيبولا

ريهام عبد الله

اعلنت منظمة الصحة العالمية فى الكونغو، أنها تستعد لشحن المزيد من اللقاحات والأمصال، لتحجيم تفشى "الإيبولا" فى مقاطعة مبانداكا بعد اكتشاف تفشى جديد فى المقاطعة.

وقال الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية فى افريقيا، عبر تويتر:"يتم نقل المزيد من اللقاحات والإمدادات لدعم استجابة إيبولا في مبانداكا، حيث تم الإعلان عن تفشي جديد الأسبوع الماضي، و يتم تحميل اللقاحات على متن طائرة شحن في مطار جوما وستصل إلى مبانداكا غدا".



منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت، أن فيروس إيبولا أصاب شخصين فى إقليم أكواتور بغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشر فى منطقة جديدة تبعد 150 كيلو مترا عن الحالات الست الأصلية، ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، أكدت السلطات الكونغولية يوم الاختبارات التى أظهرت وفاة أربعة أشخاص بسبب إيبولا فى مدينة مبانداكا الغربية.