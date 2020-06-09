"الصحة العالمية" تدعم الكونغو بلقاحات وإمدادات لتحجيم تفشى الإيبولا

اعلنت منظمة الصحة العالمية فى الكونغو، أنها تستعد لشحن المزيد من اللقاحات والأمصال، لتحجيم تفشى "الإيبولا" فى مقاطعة مبانداكا بعد اكتشاف تفشى جديد فى المقاطعة.
وقال الحساب الرسمى لمنظمة الصحة العالمية فى افريقيا، عبر تويتر:"يتم نقل المزيد من اللقاحات والإمدادات لدعم استجابة إيبولا في مبانداكا، حيث تم الإعلان عن تفشي جديد الأسبوع الماضي، و يتم تحميل اللقاحات على متن طائرة شحن في مطار جوما وستصل إلى مبانداكا غدا".
منظمة الصحة العالمية
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت، أن فيروس إيبولا أصاب شخصين فى إقليم أكواتور بغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشر فى منطقة جديدة تبعد 150 كيلو مترا عن الحالات الست الأصلية، ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، أكدت السلطات الكونغولية يوم الاختبارات التى أظهرت وفاة أربعة أشخاص بسبب إيبولا فى مدينة مبانداكا الغربية.
وكانت الكونغو تستعد لإعلان نفسها خالية من الإيبولا هذا الشهر، حيث قتل الوباء على الجانب الآخر من البلاد أكثر من 2200 شخص منذ عام 2018.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين "آخر شخص تأكدت إصابته إيبولا حضر دفن إحدى الحالات الأولى، لكن تم اكتشافه فى بلدة بيكورو، على بعد 150 كيلو مترًا من مبانداكا هذا يعنى أن منطقتين صحيتين تأثرتا الآن."
وعانت مبانداكا من تفشي وباء إيبولا فى 2018 توفى فيه 33 شخصًا، واستخدام اللقاح، وتم تكثيف جهود الاحتواء السريعة بما في ذلك محطات غسل اليدين المتنقلة وحملة التعليم من الباب إلى الباب أبقاه بعيداً.
وقال تيدروس إن نحو 50 عاملا صحيا من منظمة الصحة العالمية وشركائها وصلوا إلى مبانداكا مع 3600 جرعة من لقاح الإيبولا و2000 خرطوشة لإجراء فحوصات مخبرية.
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