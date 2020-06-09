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"الصحة السعودية": 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 108571

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:59 م
"الصحة السعودية": 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 108571 المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل مجموع الحالات 108571، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1815 حالة شفاء جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 ومجموع الوفيات إلى 783 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 31449 منها 1686 حالة حرجة، وذلك وفق البيان اليومى لوزارة الصحة السعودية. 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم. 
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

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