السياحة: 19 فندقا فى خمس محافظات جديدة تنضم لشهادة السلامة الصحية

كتبت آمال رسلان

تسلم اليوم 19 فندقا بخمسة محافظات هى القاهرة الكبرى والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 5 فنادق بمحافظة القاهرة الكبري و 3 فنادق بمحافظة الاسكندرية و 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء و 4 فنادق بمحافظه البحر الاحمر وفندق واحد بمحافظة أسوان.

وأضاف مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلى 174 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت انه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا إلى أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% فى محافظة جنوب سيناء، و 13% في محافظة البحر الأحمر، و 25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% فى محافظة الإسكندرية، و 4% فى منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في محافظة القاهرة الكبرى.