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السودان: 161 إصابة جديدة بكورونا.. و13 وفاة إضافية ترفع العدد إلى 372

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:28 ص
السودان: 161 إصابة جديدة بكورونا.. و13 وفاة إضافية ترفع العدد إلى 372 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم /أ ش أ/

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أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، منها 9 فى ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 45 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٨١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٦٢٤٢ حالة، بينها ٣٧٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 


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