"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

كتب عبد اللطيف صبح

استعرض مسئولو الهيئة العامة للسلع التموينية خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على مستوى توفير السلع الأساسية بالأسواق خلال الفترة المٌقبلة، وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه منذ جائحة فيروس كورونا وضعت وزارة التموين خطة للتعامل مع هذا الوضع، وذلك بضمان وجود أرصده للسلع الغذائية الأساسية تكفى لمدة 6 أشهر، وتم وضع خريطة لعدد السكان بكل محافظة تتضمن عدد المستحقين للتموين والخبز، وكذلك خطة للتعامل مع القرى التى يمكن أن تدخل الحجر الصحى وكيفية توصيل السلع لها.

وأضاف يوسف، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، أن هناك رصد يومى للسلع التموينية، وتم تحديد المطاحن الرئيسية بكل محافظة، وكذلك مستودعات الدقيق على مستوى الأحياء والمراكز لتحقيق سهولة وانسياب فى الإمدادات لتسهيل وصول الخبر لمناطق الحجر الصحى بشكل يومى، لافتا إلى أن تعاقدات الزيت تكفى حتى شهر أكتوبر بمعدل استهلاك شهرى يبلغ نحو 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الوزارة استغلت فترة انخفاض الأسعار العالمية لشراء وتخزين الزيت فى إطار الطاقة الاستيعابية والتخزينية، وكذلك تعاقدات الأرز تكفى حتى شهر سبتمبر المٌقبل، لافتا إلى أن الأرز متوفر بكثرة وأسعاره انخفضت بالسوق، وبجودة تنافس جودة القطاع الخاص، ومخزون القمح يكفى لمدة 5 أشهر، والسكر يكفى حتى نهاية العام.

من جانبه أشاد المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي بذلتها وزارة التموين في توفير السلع وعدم اختفاءها من الأسواق في ظل ظروف فيروس كورونا حتي الآن، مشيرا إلي أن اللجنة ستناقش الموازنة الخاصة بالسلع التموينية للتأكد من استخدام المال العام خصوصا في عملية الشراء وهل تم استغلال أزمة كورونا وتأثيرها علي انخفاض الأسعار لشراء السلع وتخزينها.