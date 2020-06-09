السكة الحديد: وصول 31 من دفعة عربات القطارات الروسية الجديدة نهاية الشهر

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية نهاية الشهر الجارى، وتضم 30 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أنه يجرى حاليا تجربة العربة النموذج التى وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات فى نقل الركاب خلال يوليو المقبل.

وقالت المصادر إنه تم شحن أول دفعة من العربات الروسية الجديدة بحرا أول يونيو الجارى، حيث سيتوالى وصول باقى الدفعات شهريا ضمن صفقة العربات البالغة 1300 عربة والتى تصنعها الشركة الروسية لصالح مصر بتكلفة 1.065 مليار يورو.

كان رئيس هيئة السكة الحديد أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة ابتداء من يونيو المقبل بواقع 30 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت 180 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".