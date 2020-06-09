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السفير الأمريكى لدى ليبيا يبحث مع مسئول ليبى التحضير لإجراء الانتخابات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:01 م
السفير الأمريكى لدى ليبيا يبحث مع مسئول ليبى التحضير لإجراء الانتخابات عبد الحكيم القاضى عضو مفوضية الانتخابات فى ليبيا
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، للتباحث حول إجراءات التحضير لانتخابات ذات مصداقية في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن السايح أطلع السفير ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في ليبيا.

وأضاف البيان "جاء ذلك مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، واتفق السفير نورلاند والدكتور السايح على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد."

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن ليبيا تستعد لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها، موضحة أن واشنطن ستواصل شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يتمكن جميع الليبيين من التسجيل للتصويت والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين.

وهنّأ السفير نورلاند الدكتور عماد السايح على التزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في ليبيا.

 


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