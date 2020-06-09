اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير الأمريكى في ليبيا يرجح إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:06 م
السفير الأمريكى في ليبيا يرجح إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار السفارة الأمريكية فى ليبيا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن السفير الأمريكى في ليبيا يرجح إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار خلال الفترة المقبلة، وإجراء حوار سياسى. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل يوم السبت، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين ، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري ، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
 
وتعتمد المبادرة المصرية على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
 
وكذلك العمل على إستعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .

ليبيا

اخبار ليبيا

السفارة الامريكية

السفير الامريكى فى ليبيا

مبادرة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية البريطانى يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل فى ليبيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:55 ص

المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: دعوات استئناف المحادثات فى ليبيا خطوة نحو الحل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:46 ص

الحراك الوطنى من أجل ليبيا يؤيد مبادرة مصر لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:26 ص

الشيطان يتحدث عن عملية غزو ليبيا.. أردوغان يواصل التضليل للشعب التركى زاعما: حفتر سيكون خارج المعادلة بليبيا فى أى لحظة.. روسيا منزعجة من الغزو العثمانى.. ويزعم: ترامب أكد نجاح تركيا فى مساعيها بليبيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة