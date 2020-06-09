وأوضحت السفارة أنه على الراغبين في حجز موعد زيارة الموقع: https://uk.tlscontact.com/، مضيفة "أنه على الراغبين في تقديم طلب تأشيرة جديدة، فإن جدول حجز المواعيد مفتوح الآن".



واشارت السفارة البريطانية إلى أن من تقدم بالفعل بطلب تأشيرة وينتظر قرارًا من مكتب التأشيرات والهجرة، فسيتم الاتصال به بشأن الطلب والخيارات المتاحة لتسلم جواز السفر.



وذكرت السفارة أنه تم تعديل ساعات عمل TLScontact ويرجى زيارة هذا الرابط للتعرف المواعيد الجديدة:

https://pos.tlscontact.com/cai_en/address



ولفتت إلى أنه سيُطلب ممن يتوجه إلى المركز ارتداء قناع واحترام إرشادات التباعد الاجتماعي .. مشيرة إلى وجود قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، ولمراجعة أحدث المعلومات قبل السفر يرجى الدخول على الموقع التالي :



https://www.gov.uk/uk-border-control