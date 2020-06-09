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السعودية: تشغيل 5 مطارات بالمرحلة الثانية من استئناف الرحلات الداخلية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:39 م
السعودية: تشغيل 5 مطارات بالمرحلة الثانية من استئناف الرحلات الداخلية مطار الملك عبد العزيز الدولى
إيمان حنا

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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، عن إضافة 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية. وفق قناة العربية.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المطارات الخمسة هي: "بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة".

وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ أواخر مايو الماضى، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت حينها الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).

والمرحلة الثانية خمس مطارات هي: (بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة).

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس الماضى في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.


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