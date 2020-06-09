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السعودية: تسجيل 1529 تجاوزاً بالمساجد وندعو للإبلاغ عن مخالفات كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:07 ص
السعودية: تسجيل 1529 تجاوزاً بالمساجد وندعو للإبلاغ عن مخالفات كورونا المصلون بالمسجد النبوى عقب إعادة فتحه
إيمان حنا

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 تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، خلال أسبوع واحد، 2649 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات والاقتراحات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، إذ تم فتح 1553 بلاغ وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها، و2101 استفسار تمت معالجتها والإجابة عليها، ويعمل فريق المركز على متابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.وفق عكاظ .

وأوضح تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد «1933»، وتلقي البلاغات خلال هذه الفترة بالتزامن مع عودة إقامة صلاة الجماعة في المساجد، أنه تمت الإجابة على 1529 استفساراً تتعلق بالمساجد كانت حول رصد بعض التجاوزات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً الاستفسار عن خدمات المنسوبين والمصلين وخدمات الصيانة وشؤون المتبرعين.


كما بين التقرير في ما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا رصد بعض التجاوزات ومنها الازدحام، وعدم التباعد، وعدم لبس الكمامات، وطلب توفير معقمات، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم التزام البعض بمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، وعدم إغلاق برادات وثلاجات المياه، كما شملت عدداً من الطلبات منها إقامة صلاة الجمعة بمسجد غير جامع، وعدد من الاقتراحات العامة بخصوص الاحترازات الوقائية.

وأكدت الوزارة دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، إدراكاً منها بأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، كما أكدت أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفايروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن سلامة الجميع.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اصدرت قرار بغلق 71 مسجداً في مختلف المناطق نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد، الذي استدعى غلق تلك المساجد لتعقيمها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وأرجعت الوزارة في بيان صادر عنها أمس (الإثنين) أن ذلك نتيجة لعدم التزام بعض المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد، التي جرى التأكيد عليها عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب اللوحات الإرشادية في المساجد وما يلقيه أئمة المساجد من نصائح وإرشادات عقب الصلوات للأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة، والوضوء في المنزل وغسل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

وحذرت منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة ومنها عدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، وعدم إغلاق برادات وثلاجات المياه.


السعودية

مساجد السعودية

كورونا

اعادة فتح المساجد

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