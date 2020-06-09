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الزراعة: 4 لجان متابعة للقطن والذرة الشامية والأرز ..اعرف التفاصيل " مبيتتتتت تقارير

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:00 ص
الزراعة: 4 لجان متابعة للقطن والذرة الشامية والأرز ..اعرف التفاصيل " مبيتتتتت تقارير الزراعات الصيفية
كتب عز النوبى

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 قال الدكتورعباس الشناوى ، رئيس قطاع   الخدمات  والمتابعة  الزراعية  بوزارة  الزراعة  ، إن هناك عدة   لجان من قبل  القطاع ومدريات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومركز البحوث الزراعية ،  متابعة على  بغيطان الزراعات الصيفية ، لرصد اى حالات مرضية  على النبات  والوقوف على توفير  مستلزمات  الإنتاج ، وحث المزارعين  على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الذرة  الشامية والقطن والأرز،  لزيادة الإنتاج .

وأضاف رئيس الخدمات  والمتابعة  الزراعية ، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه  منذ بدء زراعات   الموسم الصيفى تم توفير جميع تقاوى  المحاصيل الصيفية ، وتم التنبيه على جميع   مديريات الزراعة  بعمل حملات مكثفة  على  " رأس الغيط"  لحث الفلاحين على زيادة مساحات المنزرعة، وخاصة  من   الذرة  الصفراء  لزيادة الإنتاج   والحد من الاستيراد، وعمل  لجان  للتعريف  بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك  فى إطار توجه الدولة  للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

قال الدكتور علاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ  "اليوم السابع"، إنه منذ  بدء موسم الزراعات الصيفية  هناك لجان متابعة من قبل  المعهد للمرور  اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج  وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع  الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة  الصيفية، والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف مدير  المحاصيل  الحقلية ، أن المستهدف زراعته  من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 ألف فدان  ذرة ابيض ، مشير الى أن الذرة الصفراء  تعمل على  تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل  على  تنظيم  حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع  فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد  لزيادة الإنتاج.

 وتابع  "خليل"،  أنه   لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج ، ونشر معهد المحاصيل الحقلية  مركز البحوث الزراعية بوزارة  الزراعة أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع  في  زراعة  المحصول  على مصاطب  واستنباط  ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه  والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه  والتى تزيد الإنتاجية ، وتستهلك مياه  بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.

 

 

 


الخدمات الزراعية

الزراعات الصيفية

زراعة القطن

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