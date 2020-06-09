الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.2 مليون طن وفتح 7 أسواق جديدة

كتب عز النوبى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن الحجر الزراعى المصرى نجح فى فتح 7 اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020 وهى السوق الأسترالى أمام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس امام البطاطس والبرازيل امام الموالح ، والجريب فروت للسوق إندونيسيا ،ـواسواق اوزباكستان والارجنتين امام الموالح .

وأعلن القصير، في بيان اليوم، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 مليون طن حتى الآن وتلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالى ، حيث بلغت 3 مليون و226 ألف و150 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن ، بالإضافة إلى تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 27 ألف و648 طن، فى حين احتلت العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 20 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 19 الف و301 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 13 ألف و319 طن، تليها فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 4 الف و 231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 2105 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادى عشر بإجمالى 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثانى عشر بإجمالى 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالى 430 طن.

فيما أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن مفتشى الحجر فى المطارات والموانئ والمنافذ يقومون بفحص جميع السلع الزراعية الاستراتيجية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الاراضى المصرية وضمت قائمة اهم الواردات الزراعية القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا.