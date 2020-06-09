اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.2 مليون طن وفتح 7 أسواق جديدة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:18 م
الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.2 مليون طن وفتح 7 أسواق جديدة محصول البرتقال
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن الحجر الزراعى المصرى نجح فى فتح 7 اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام 2020 وهى السوق الأسترالى أمام التمور المصرية ونيوزيلندا أمام البرتقال وموريشيوس امام البطاطس والبرازيل امام الموالح ، والجريب فروت للسوق إندونيسيا ،ـواسواق اوزباكستان والارجنتين امام الموالح .

وأعلن القصير، في بيان اليوم، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3 مليون طن حتى الآن وتلقى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 2 يونيو الحالى ، حيث بلغت 3 مليون و226 ألف و150 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و354 ألف طن ، بالإضافة إلى تصدير 627 ألف و588 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 240 ألف و89 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل الثوم المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 27 ألف و648 طن، فى حين احتلت العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 20 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 19 الف و301 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 13 ألف و319 طن، تليها فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 4 الف و 231 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 4 الف و103 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 2105 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادى عشر بإجمالى 1810 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثانى عشر بإجمالى 745 طن، وحصل المانجو على المركز الأخير بإجمالى 430 طن.

فيما أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن مفتشى الحجر فى المطارات والموانئ والمنافذ يقومون بفحص جميع السلع الزراعية الاستراتيجية الواردة من الخارج للتأكد من سلامتها قبل دخولها الاراضى المصرية وضمت قائمة اهم الواردات الزراعية القمح، والذرة الصفراء، وفول الصويا.


الصادرات الزراعية

الموالح

الحجر الزراعى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة