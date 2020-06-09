الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:34 ص الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الثلاثاء ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى . صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسى وزير الدفاع الانتاج الحربى الفريق أول القائد العام القوات المسلحة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة روسيا وألمانيا ترحبان بمبادرة "إعلان القاهرة" بشأن ليبيا.. بوتين لـ"السيسى":دفع للعملية السياسية في ليبيا ويرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار.. وميركل:امتداد لمسار برلين.. والرئيس: نسعى لاستقرار ليبيا الإثنين، 08 يونيو 2020 10:06 م ميركل ترحب بمبادرة "إعلان القاهرة" وتشيد فى اتصال مع السيسى بجهود مصر الإثنين، 08 يونيو 2020 08:23 م السيسى يوجه بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة الإثنين، 08 يونيو 2020 05:56 م بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا الإثنين، 08 يونيو 2020 05:46 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية "فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا "سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع المزيد من Trending Plus
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