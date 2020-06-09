الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الثلاثاء ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى .

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.