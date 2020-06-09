اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:31 م
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الرئيس الجزائرى يشكل لجنة لتحرى ومتابعة التحقيقات الوبائية الخاصة بكورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:34 م
الرئيس الجزائرى يشكل لجنة لتحرى ومتابعة التحقيقات الوبائية الخاصة بكورونا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بإنشاء لجنة معنية بالتحرى ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة أو المشتبهة.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أنه "فى إطار الإجراءات التى اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة مخاطر تفشى فيروس كورونا، أمر الرئيس عبد المجيد تبون اليوم بإنشاء خلية عملياتية على الفور، تعنى حصريا بالتحرى ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات كوفيد-19 المؤكدة أو المشتبهة".

وأضاف البيان أن الرئيس تبون عيّن الدكتور محمد بلحسين عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة جائحة (كوفيد 19)، رئيسا للخلية العملياتية الجديدة، والذى سيعمل بشكل وثيق فى إنجاز مهمته مع السلطات المعنية عبر كامل الأراضى الجزائرية، خاصة الأجهزة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.


عبد المجيد تبون

الجزائر

أخبار الجزائر

كورونا

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