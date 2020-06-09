وأشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد من خلال تمديد العمل بمنحة الـ10 آلاف دينار للمتضررين، بالإضافة إلى اقتراحات الإعفاء الضريبي الجزئي على التجار المتضررين.

واعتبر بلعيد أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات تعتبر استفزازا صريحا لمشاعر الشعب الجزائري، وقال إن "الشعب الجزائري مسلم اليوم وغدا وإلى يوم الدين، وهناك مختصون في إثارة البلبلة ولن يتحقق لهم أبدا ما يسعون إلى تحقيقه".