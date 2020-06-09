اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:41 م
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الداخلية تضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:12 م
الداخلية تضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة ارتداء الكمامة في المواصلات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4926) سائق نقل جماعى، لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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