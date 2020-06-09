الداخلية تضبط 145 ألف عبوة سجائر بأزيد من السعر الرسمى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع، وحجبها عن التداول بالأسواق، والتى تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضية تلاعب فى أسعار وحجب السجائر.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، فقد واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المُكبرة بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.

ونجحت خلال 24 ساعة فى ضبط (عدد 308 قضية سجائر متنوعة " بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول") بإجمالى مضبوطات (145664 عبوة سجائر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.