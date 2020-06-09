الخارجية السعودية: ننسق مع الدول الشقيقة لإعادة المقيمين بالممكلة لدولهم

إيمان حنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية، إن التنسيق يجرى بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة على أعلى مستوى بالتعاون مع سفارات تلك الدول المعتمدة لدى المملكة لإعادة المقيمين لدينا لدولهم، مع ضمان أعلى درجات الأمان، حتى نوفر لهم عودة سالمة - وفق الحساب الرسمى لوكالة واس على "تويتر"-.

وأكدت الخارجية أن إعادة السعوديين بالخارج لوطنهم ستشهد حراكا كبيرا الفترة المقبلة، وحددت الوزارة 6 نقاط تجميع للمواطنين الذين لا تصل لهم رحلات طيران، تسهيلًا لعودتهم.

وأشارت إلى أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران.

من جانبه أضاف مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية السعودية، أحمد الطويان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد بيانات 19 ألف مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم في يونيو الجاري.

وأضاف الطويان، خلال المؤتمر الأسبوعي لوزارة الصحة والجهات المشاركة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، أن عدد المتقدمين الراغبين في العودة وصل إلى 85.11 ألف مواطن.

وبين الطويان، أن هناك 4 – 5 رحلات يومية تصل للمملكة العربية السعودية، بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات.