اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: إيران نفذت 360 عملية اغتيال موجهة فى عدد من البلدان

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:16 م
الخارجية الأمريكية: إيران نفذت 360 عملية اغتيال موجهة فى عدد من البلدان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
ريهام عبد الله

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واصلت الخارجية الأمريكية، مهاجمتها للنظام الإيرانى، مشيرة إلى أن طهران نفذت أكثر من 360 عملية اغتيال موجهة فى بلدان مختلف، ضمن  حملة الإرهاب العالمية التى تشنها.

وقالت الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تضمنت حملة الإرهاب العالمية التي تشنها إيران حوالي 360 عملية اغتيال موجهة في بلدان أخرى، بجانب هجمات التفجير الجماعي التي قتلت وشوهت المئات".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

وفى سياق آخر أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، أمس أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد نشرت مؤخرا، أول فيديو لاطلاق الحرس الثورى، أول قمر صناعى عسكرى إيرانى، وأعلن الحرس الثوري الإيرانى، إطلاق قمر صناعي عسكري بنجاح يحمل اسم "نور"، واستقراره في المدار حول الارض، وذلك فى تحد جديد للولايات المتحدة امريكية.

ووفقا لوكالة فارس فإن القمر الصناعي نور يعد أول قمر صناعي عسكري يطلق بواسطة حامل القمر الصناعي ذي الثلاث مراحل قاصد من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

 


الخارجية الامريكية

ايران

طهران

اغتيالات

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