جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري عقب مشاركته في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي عقد اليوم برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال الحريري: "بما أنني حكما عضو في هذا المجلس، أردت أن أحضر وأؤكد على وحدة المسلمين، وأي نوع من التطرف أو العصبيات التي نراها هذه الأيام هو طريق نحو المجهول، ومن هنا، أؤكد تمسكي بالاعتدال والقبول بوجود رأي آخر في البلد يجب الاستماع إليه، مهما كنا نختلف معه. هذا الأمر يجب أن يكون من جانبنا، كما من الجانب الآخر، الذي يجب أن يحترم كلمة الناس وصرختهم ومطالبهم وجوعهم".



وأشار زعيم تيار المستقبل إلى أن أي توجه يخالف قيمة العيش المشترك، من شأنه أن يؤدي إلى تفتت لبنان، مشددا على أنه لن يسمح بمثل هذا الأمر.

ولفت إلى أن جميع القيادات السياسية اللبنانية تعي أهمية عدم تكرار ما شهدته العاصمة بيروت من توترات قبل عدة أيام، واستنكرت بشدة في حينه ما حدث عبر مواقف وبيانات رسمية، إدراكا منهم أن هناك حساسيات أساسية لدى الطوائف والمذاهب.

وكانت الاحتجاجات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت السبت الماضي قد شهدت في جانب منها قيام بعض المجموعات بإطلاق هتافات تنطوي على تطاول وإساءات مذهبية طالت السيدة عائشة زوجة النبي محمد، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء العارم في البلاد.



وسارعت القيادات السياسية وكافة المرجعيات الإسلامية اللبنانية المختلفة، إلى إصدار بيانات وتصريحات استنكرت بشدة هذه الهتافات التي من شأنها إحداث فتنة وانقسام في البلاد، مؤكدين رفضهم القاطع لمثل هذه الأمور كونها تشكل خطرا على السلم الأهلي والاستقرار في لبنان.

