الحديد والصلب: 24% نسبة تحقيق الإنتاج المعد للبيع من المستهدف لشهر إبريل

كتب عبد الحليم سالم

عقد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية ، اجتماعا برئاسة اللواء مهندس إيهاب محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمناقشة العديد من النقاط الهامة التي تخص الشركة.

وذكر بيان الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم، أن الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرنس، تم خلاله مناقشة قرار ترشيح بعض العاملين بالشركة بالتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغره في الهيكل التنظيمية الشركة.

‏ووافق المجلس على قرار ترشيح بعض العاملين بالشركة ، للتعيين في بعض الوظائف القيادية الشاغرة ، بجانب مناقشة واعتماد النتائج المالية لشهر ابريل الماضى ومقارنته بنفس الشهر العام الماضى .

وبحسب بيان الشركة فإنه تم استهداف خلال شهر ابريل الماضى تحقيق انتاج يصل لنحو 52083 طن، فى حين تم إنتاج فقط 11212 طنا بنسبة 21% من المستهدف.

وفيما يتعلق بالإنتاج المعد للبيع ،استهدفت الشركة انتاج 46750 طنا وتم إنتاج 11473 طنا بنسبة تحقيق 24% فقط ، وذلك مقارنة باستهداف انتاج 52800 طنا فى شهر ابريل 2019 تم انتاج فعلى يقدر ب 8177 طنا بنسبة تحقيق 19%.

وفيما يتعلق بالإنتاج المعد للبيع استهدفت الشركة إنتاج 45833 طنا ،وتم إنتاج 10022 طنا بنسبة تحقيق 22% فقط.

وذكرت الشركة إنه فيما يتعلق الانتاج فى الفترة من 1 يوليو 2019 حتى نهاية ابريل 2020 ،مقارنة بالفترة من 1 يوليو 2018 حتى نهاية ابريل 2019 فان الشركة انتجت خلال الفترة الحالية 94220 طنا بنسبة تحقيق 32% مقابل انتاج 90510 طنا بنسبة تحقيق 24% ، لافتة انه فيما يتعلق بالمبيعات والصادرات خلال شهر مارس 2020 فانها بلغت 10986 طنا بقيمة 77.3 مليون جنيه فيما لم يتم تصدير اي منتجات خلال الشهر وبلغت اجمالى المبيعات 106.4 مليون جنيه .

وأشارت انه فيما يتعلق بالمبيعات المحلية والصادرات خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى نهاية ابريل 2020 مقارنة بنفس الفترة العام المالى الماضى فإنها بلغت 99971 طنا بقيمة 576.540 مليون جنيه للمبيعات المحلية مقارنة بمبيعات 89299 طنا بقيمة 918.677 مليون جنيه ،فيما تم تصدير 867 طنا بقيمة 463 الف دولار ، مقارنة بتصدير 678 طنا بقيمة 370 ألف دولار .

وأشارت الشركة أن ايرادات النشاط الجارى خلال نفس الفترة من 1 يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020 بلغت 848.160 مليون جنيه .