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الجيش ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:07 م
الجيش ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع للمجموعات الإرهابية ﺑﺮﻳﻒ إدلب سوريا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ شن غارات مكثفة على ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻤﺮﻛﺰ المجموعات الإرهابية وتحركاتها في جبل الزاوية، وعلى مستودعات ذخيرتها ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻛﻨﺼﻔﺮﺓ ﺑﺮﻳﻒ إدلب، يأتي ذلك فيما تناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا وفيديوهات تظهر أرتالا للجماعات المسلحة تتجه إلى جبل الزاوية أمس الاثنين.

وتأتي الضربات الجوية السورية بعد يوم من هجوم شنه الإرهابيون على نقاط عسكرية للجيش في سهل الغاب بريف حماة، وتمكنت القوات الحكومية من استعادة بلدتين في المنطقة بعد سيطرة قصيرة للمسلحين عليهما.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم أن الجيش السورى تمكن من التصدى لهجوم عنيف شنه تنظيمان إرهابيان وهما "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" الإرهابيان على نقاط ارتكازه في قريتي المنارة والفطاطرة بريف حماة الغربي، وفى وقت سابق أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن وحدات سلاح الهندسة بالجيش السورى قامت خلال الساعات الـ24 الماضية بتطهير 2.1هكتار من الألغام.

 

وذكر المركز الروسى، فى بيان الأربعاء الماضى ، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام على مساحة 2.1 هكتار في كل من مدينتي عربين ودوما وقريتي مزرعة محمود وحوش الفارة بريف دمشق وفي ومدن جاسم والحارة وإنخل وبلدة كفر شمس بريف درعا.

 

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة ناسفة نتيجة لعملية التطهير هذه . وأوضح البيان أيضا أنه لم يتم تسجيل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

 

 

 


سوريا

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