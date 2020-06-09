اليوم السابع
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ومقابل خدمة العملاء..

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء حول تحديد تعريفة بيع الطاقة الكهربائية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:51 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء حول تحديد تعريفة بيع الطاقة الكهربائية محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، حول تحديد تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء للخمس سنوات القادمة اعتبارا من 1/7/2020 ،1/7/2021، 1/7/2022، 1/7/2023، 1/7/2024، وذلك وفقا للتعريفة ومقابل خدمة العملاء المحدده بالجداول المرفقة.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء المنزلية، وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%.

فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1ـ الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات "38 قرشا بدلا من 30 قرشا"

2ـ الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات "48 قرشا بدلا 40 قرشا"

3ـ الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"

4ـ الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات "96 قرشا بدلا من 82 قرشًا"

 5ـ الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات "118 قرشا بدلا من 100 قرش"

6ـ الشريحة السادسة من 651 حتى ألف كليو وات "140 قرشا"

7ـ الشريحة السابعة من صفر حتى أقل من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "118 قرشًا".

8ـ من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"

 

 


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