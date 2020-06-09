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الجامعة العربية: زيادة التدخلات التركية فى الشأن العربى أمر مقلق ومزعج

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:32 م
الجامعة العربية: زيادة التدخلات التركية فى الشأن العربى أمر مقلق ومزعج السفير حسام زكى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، أن هناك قوى لا تريد أن يكون حل الأزمة الليبية ليبيًا وتبحث عن مصالحها، مشيرا إلى هناك زيادة في التدخلات التركية في الشأن العربي كليبيا وسوريا والعراق وهذه التدخلات أمر مقلق يزعج الدول العربية ولا يستند إلى مبدأ حسن الجوار، وذلك وفق "سكاى نيوز". 
 
وطالبت الجامعة العربية، من حكومة الوفاق الليبية بإعلان موقف إيجابي من إعلان القاهرة وقف إطلاق النار والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية. 

وأضافت الجامعة العربية، لا نرغب في تكرار السيناريو السوري في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وأعلنت الجامعة العربية فى وقت سابق، ترحيبها بالمبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا.

وفى وقت سابق أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، تأييده لمباردة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار بالأراضى الليبية، حيث أكدت المنظمة برئاسة الشيخ أكرم الجرارى رئيس الفرع، أن هذه المبادرة تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، والتى من شأنها الحفاظ على الأراضى اللليبية وثرواتها التى هى ملك للشعب الليبي.

وناشد فرع المنظمة بليبيا المواطنين الليبين لضرورة تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

كما تقدم فرع المنظمة بليبيا، بخالص الشكر والتقدير إلي جمهورية مصر العربية، والمتمثلة في القيادة السياسية الحكيمة للرئس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهتماما واسعًا بليبيا ، من خلال تقريب وجهات النظر، ودعم الحل السلمى الذي ينهي الصراع والحفاظ علي وحدة الأراضى الليبية دون تدخل خارجي، وهذا الموقف ليس بغريب علي أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف منارة العلم الوسطي المعتدل.

 

السفير حسام زكى

الجامعة العربية

تركيا

اخبار تركيا

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