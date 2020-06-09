اليوم السابع
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التعليم تكشف ملامح العام الدراسى المقبل فى ظل تداعيات فيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 ص
التعليم تكشف ملامح العام الدراسى المقبل فى ظل تداعيات فيروس كورونا طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد والتجهيز للعام الدراسى المقبل 2020،2021، ويقدم " اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل ما أعلنته الوزارة بشكل أولى حول شكل وطبيعة العام الدراسى المقبل.

ـ هناك أكثر من مقترح يتم دراسته الآن حول طبيعة وشكل العام الدراسى المقبل وعدد أيام الدراسة فى المدارس.

ـ سيكون تعقيم المدارس بشكل دورى سواء حكومية أو خاصة.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الصحية من ارتداء الطلاب لكمامات بشكل متواصل.

ـ وزير التعليم، قال إن أغلب الظن سيكون هناك تعليم مدمج ما بين المدرسة والوسائل التكنولوجية وتحضر الوزارة حاليا لعام جديد غير مسبوق.

ـ لا بديل عن توزيع حضور الطلاب على عدد أيام الأسبوع لأن الكثافات مرتفعة خاصة فى المدارس الحكومية وبالتالى من الصعب تكدس الطلاب فى ظل انتشار الأوبئة.

ـ سوف تعتمد الوزارة مع استمرار تداعيات أزمة كورونا على الوسائل التكنولوجية المتاحة لديها.

ـ تعتمد المدارس والدراسة على المكتبة الرقمية "‪https://study.ekb.eg/"، التي تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "‪KG1" حتى "‪G12"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

ـ تمتلك أيضاً منصة تعليم وفصول افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، عليها قرابة 15 مليون طالب ومعلم.

ـ تستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعي والعلمي كما تم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.

ـ تعتمد الوزارة على إمكانية إجراء بث مباشر لجميع الدروس المتعلقة بمناهج الصفوف من "‪G9" إلى "‪G12".

ـ  إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون طالب.

ـ استخدام منصة مراجعات إلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ـ إتاحة نُظم إدارة التعلم "‪LMS" لطلاب الصفوف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى.

ـ استقبال الطلاب الجدد لتسجيل التقدم إلكترونيا للعام الدراسى المقبل.

 


التربية والتعليم

شكل العام الدراسى المقبل

اخبار مصر

اخبار مصرية

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