اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: تسليم خطابات الندب لملاحظين امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:17 ص
التعليم: تسليم خطابات الندب لملاحظين امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، من تجهيز خطابات الندب لقرابة 168 الف عضو ما بين مراقب وملاحظ ومقدر درجات يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 21 يونيو المقبل.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين الأسبوع المقبل على أن يتم فتح باب الاعتذارات مباشرة فى اليوم التالى لاستلام الخطابات.

فيما حددت بعض الإدارات التعليمية 15 يونيو الجارى موعد تقديم الاعتذارات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافى من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، موضحا أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة فى الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575  جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومى بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف فى ضوء اللوحات الإرشادية التى تحدد أرقام الجلوس، وفى حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت فى محضر باللجنة.

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

اعتذارات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

"فاروس" مستشاراً مالياً لمساهمى الشركة الحديثة للمواد العازلة

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

إنفوجراف.. مصر على عرش تطوير الطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العدل قضايا التحكيم و الإجراءات الاحترازية بالمحاكم

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

عالم إيطالى: تراجع ملحوظ فى معدلات إنتشار فيروس كورونا

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

وزير الإسكان يشدد على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

سى إن إن:22ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"سعر الدولار فى 2020" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة