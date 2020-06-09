التعليم: تسليم خطابات الندب لملاحظين امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل

انتهت لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، من تجهيز خطابات الندب لقرابة 168 الف عضو ما بين مراقب وملاحظ ومقدر درجات يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 21 يونيو المقبل.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين الأسبوع المقبل على أن يتم فتح باب الاعتذارات مباشرة فى اليوم التالى لاستلام الخطابات.

فيما حددت بعض الإدارات التعليمية 15 يونيو الجارى موعد تقديم الاعتذارات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافى من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحرارى والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، موضحا أن إجمالى عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة فى الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575 جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومى بمختلف محافظات مصر.

وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف فى ضوء اللوحات الإرشادية التى تحدد أرقام الجلوس، وفى حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت فى محضر باللجنة.