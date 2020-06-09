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التعليم تتيح لطلاب أولى وثانية ثانوى التظلم على نتيجة الترم الثانى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:17 ص
التعليم تتيح لطلاب أولى وثانية ثانوى التظلم على نتيجة الترم الثانى امتاحانات - ارشيفية
محمود طه حسين

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اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والذين تم حجب نتيجة الترم الثانى التقديم بشكوى على الر ابط التالى".https://thaneduone.emis.gov.eg/

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية 98٪؜ حيث إجتاز الامتحانات مليون و155 ألف من الطلاب وتم حجب حوالي 25 ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان. النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معاً.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفتى وجه رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: كل من ظهرت نتيجته (أياً كانت الدرجات أو الألوان) فهو "ناجح إلى الصف الأعلي".
 
وتابع وزير التربية والتعليم: من حجبت نتيجته يرسل إلينا وصف للحالة علي رابط (سيتم نشره هذا الإسبوع) كي نبحث حالته وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني.
 

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاستعلام عن نتائج الامتحان من خلال هذا الرابط: https://thaneduone.emis.gov.eg/

 وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الطالب تعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى، وأن حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته (سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريباً).


التربية والتعليم

نسبة النجاح

الامتحانات الإلكترونية

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