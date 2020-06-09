التعليم الفنى بالجيزة يصنع 65 ألف قطعة ملابس للمدارس بـ 5 ملايين جنيه

كتب سيد الخلفاوى

عقد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدة لقاءات مع حمدى السيد، مدير عام إدارة التعليم الفنى بالجيزة لدراسة إمكانية تنفيذ الزى المدرسى من خلال مشروع رأس المال مما يخفف من الأعباء على كاهل اولياء الامور بعرض منتجات جيدة بأسعار التكلفة .

وأكد حجازى على ضرورة الحفاظ على جودة المنتج وتقليل التكلفة ، كما أصدر تعليمات فور انتهاء دراسة الجدوى للمشروع بشأن ضرورة تصنيع الزى المدرسى لمدارس الجيزة بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة، تحت اشراف مدير عام التعليم الفنى بالجيزة بمشروع رأس المال.

وفى السياق تم إنتاج الزى المدرسى لمدارس جنوب الجيزة والبداية كانت بتصنيع خمسة وستون ألف قطعة ملابس لمختلف مدارس جنوب بتكلفة تقدر 5072640 جنيه بأيدى معلمى الملابس الجاهزة والطالبات بمدرسة الجيزة الصناعية بنات جنوب الجيزة تحت إشراف موجه عام الملابس الجاهزة وتوجيه الشئون المالية والمخزنية وادارة جنوب الجيزة.

وفى سياق آخر انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من تجهيز وتعقيم الاستراحات المجهزة لأعمال اختبارات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث شدد خالد حجازى مدير المديرية، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات .

وأضاف خالد حجازى أنه تم تجهيز 55 استراحة على مستوى الجيزة بـ20 إدارة تعليمية تم تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات بهم 1411 سرير وكاملة التجهيزات ، مشيرا إلى أنه تم توفير 2 من العمال لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة .

وأشار مدير تعليم الجيزة إلى أنه تم مضاعفة اعداد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحة كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ، لافتا إلى أنه وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات و الاحتياطات .